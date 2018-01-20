США поставят 34 истребителя F-35 армии Бельгии

США поставят Бельгии 34 самолета F-35. Соответствующее разрешение дал Госдеп.

Никита Готский

мериканские власти предоставили разрешение на постаку Бельгии истребителей-бомбардировщиков G-35 в количестве 34 единиц. За полученную технику Брюсселю придется выплатить 6,5 миллиарда долларов. Европейская страна также запросила у Вашингтона еще четыре новых мотора к ним Кроме самолетов бельгийцы собираются купить у США элементы радиоэлектронного противодействия, оружие для F-35, механизм для связи и управления, детали для бомбардировщиков и инфракрасные отражатели.Согласно данным американских военнослужащих, если сделка состоится, ее реализация даст возможность усилить безопасность союзника и сдержать агрессию в регионе. Интересуются такой сделкой в Германии, ОАЭ и некоторых других европейских государствах.