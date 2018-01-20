Анкара проинформировала в письме Сирию о своей военной операции

Турция письменно проинформировала Сирию о начале боевой операции в Афринах. К данному моменту ряд целей уже поражены Анкарой.

Никита Готский

Как сообщается, вооруженные силы Турции разбили 108 целей из 113 имеющихся в процессе операции "Оливковая ветвь". Все погибшие или раненные являются представителями Рабочей партии курдов или "Демократического союза". Данные организации в Турции воспринимаются как террористические. Также следует добавить, что ВВС Турции принялись наносить авиационные удары по курдских районам после того, как там работала артиллерия.В МИД России уже отреагировали на начало военной операции. Отечественные дипломаты обращаются к турецким властям и членам формипрований курдов с требованием проявить сдержанность и не развязать новой масштабной войны на территории Сирии.По мнению аналитиков, Анкара своей операцией пытается усилить собственные роль и влияние в арабской республике. Ее победоносное завершение покажет, что турки выполнили задачу в САР, создав устойчивое территориальное объединение.