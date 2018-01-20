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| | Анкара проинформировала в письме Сирию о своей военной операции

Анкара проинформировала в письме Сирию о своей военной операции

Вчера, 21:01
Турция письменно проинформировала Сирию о начале боевой операции в Афринах. К данному моменту ряд целей уже поражены Анкарой.

Анкара проинформировала в письме Сирию о своей военной операции

 

Как сообщается, вооруженные силы Турции разбили 108 целей из 113 имеющихся в процессе операции "Оливковая ветвь". Все погибшие или раненные являются представителями Рабочей партии курдов или "Демократического союза". Данные организации в Турции воспринимаются как террористические. Также следует добавить, что ВВС Турции принялись наносить авиационные удары по курдских районам после того, как там работала артиллерия.

В МИД России уже отреагировали на начало военной операции. Отечественные дипломаты обращаются к турецким властям и членам формипрований курдов с требованием проявить сдержанность и не развязать новой масштабной войны на территории Сирии.

По мнению аналитиков, Анкара своей операцией пытается усилить собственные роль и влияние в арабской республике. Ее победоносное завершение покажет, что турки выполнили задачу в САР, создав устойчивое территориальное объединение.
Никита Готский
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