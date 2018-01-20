В КНР состоялся запуск самого большого очистителя воздуха

В одном из наиболее загрязненных городов Китая в тестовом режиме заработал самый большой воздухоочиститель. За шесть недель работы в Сиане, аппарат очистил более десяти квадратных километров.

Дарья Светозарова

Внешне очиститель воздуха представляет из себя башню высотой в то метров. Конструкторы заверяют, что аналогов этой башне нет не только в Поднебесной, но и во всем мире. Питают очиститель тепловые станции, которые расположены вокруг него.При попадании в башню воздух нагревается и поднимается, проходя через целую систему фильтров. Нагревание же происходит за счет энергии Cолнца. Отмечается, что Сиань находится на северо-западе страны. Он входит в список десяти самых «грязных» городов КНР. Экологи Поднебесной подсчитали, что за время работы устройство смогло «перегнать» десять миллионов кубов воздуха и отправить их в атмосферу уже очищенными и пригодными для вдыхания.