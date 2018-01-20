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| | Вблизи Освенцима нашли советский самолет Ил-4, сбитый 19 января 1945 года

Вблизи Освенцима нашли советский самолет Ил-4, сбитый 19 января 1945 года

Вчера, 20:00
На территории Польши нашли советский бомбардировщик Ил-4 вблизи Освенцима. О судьбе экипажа ничего неизвестно.

Вблизи Освенцима нашли советский самолет Ил-4, сбитый 19 января 1945 года

 

В пределах польской республики обнаружили бомбардировщик времен Второй мировой войны, выпущенный в СССР. Детали военной летающей машины нашли недалеко от того места, где находился концлагерь Освенцим. Его част лежали в водоеме, обнаружились они, когда хозяин участка решил осушить его.

Про важную находку он рассказал поисковикам, а те провели раскопки и вытащили из ила элементы крыльев и фюзеляжа. Их покажут обществу в конце января, когда в 1945 году произошло освобождение Освенцима от военизированных частей Германии.

Кто управлял бомбардировщиком - данных нет. Трупы пилотом не обнаружены, следовательно, при палении экипаж успел выпрыгнуть. На протяжении нынешнего года поиски будут продолжаться, дабы удалось собрать все остальные недостающие фрагменты советской машины. Известно, что в Освенциме ходила легенда о сбитом самолете из СССР, но никто не знал, где он рухнул. Имена пилотов выясняют с помощью посольства РФ. Сообщается, что бомсбардировщик в последний год войны не смог долететь до лагеря Биркенау, куда, возможно, и направлялся.
Никита Готский
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