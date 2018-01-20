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| | Население Великобритании оповестят через SMS о ядерной войне

Население Великобритании оповестят через SMS о ядерной войне

Вчера, 19:28
Население Великобритании получит извещение о ядерной войне по SMS. Об этом пишут местные издания.

Население Великобритании оповестят через SMS о ядерной войне

 

Британские власти решают вопрос о вероятности создания механизма SMS-оповещения граждан королевства, при помощи которой станет проводиться информирование пр возможном ЧП. Такие сообщения станут отправлять и в случае возникновения ядерной войны.

Оповещение населения с помощью SMS сменит привычные многим сигналы сиренам, установленные на территории Великобритании в период холодной войны. В настоящее время ведутся дебаты со специалистами в телекоммуникационной области.

Также известно, что рассылка SMS власти могут использовать и при нападениях террористов, но, как считают местные аналитики, такая угроза вряд ли придет со стороны КНДР. В Букингемском университете уверены, что боевики на сегодня представляют более серьезную опасность, нежели ядерная война. Несколько лет назад власти королевства пришли к выводу, что отправление сообщений на смартфоны существенно повлияет на информирование людей о возникающих опасностях.
Никита Готский
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