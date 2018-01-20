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| | Армия Турции наступает на позиции курдов в Афринах

Армия Турции наступает на позиции курдов в Афринах

Вчера, 19:20
Турецкий Генштаб объявляет начало наступательной операции в Африне. Боевые действия получили название "Оливковая ветвь".

Армия Турции наступает на позиции курдов в Афринах

 

На данное событие отреагировали в мире. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон вышел на связь с шефом МИД Турции Мевлютом Чавушоглу поле соответственного решения генерального штаба. Инициатором телефонной беседы является представитель Госдепартамента.

Сегодня турецкие военные силы выступили против боевыз формирований курдов в Афринах. Согласно данным СМИ, Анкара смогла нанести ряд авиаударов по районам дислокации противника. Перед этим возле провинции Хатай, которая является приграничной зоной с Сирией, были замечены самолеты турецких ВВС. Оппозиционеры из "Сирийской свободной армии", которая является союзной силой с Анкарой, также в настоящее время наступает на курдов. Солдаты наносят удары по позициям курдов из формирований "Демократический союз" и "Народной самообороны".
Никита Готский
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