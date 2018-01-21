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| | Американец по прозвищу «усатый дьявол» 35 лет массово насиловал лошадей

Американец по прозвищу «усатый дьявол» 35 лет массово насиловал лошадей

Сегодня, 06:20
54-летний уроженец США, который прославился надругательством над животными, избежал наказания к огромному неудовольствию владельцев пострадавших представителей фауны. В течение последних 35 лет он насиловал коней и пони, некоторых из них после полового акта американец убивал с особой жестокостью.

Американец по прозвищу «усатый дьявол» 35 лет массово насиловал лошадей

 

Большую часть своей жизни «усатый дьявол» занимался тем, что тайком проникал в чужие сараи и насиловал лошадей. Одной из его жертв оказалась кобыла на сносях. К суду жестокого зоофила привлекли только после того, как хозяин лошади из Висконсина заметил кровь в анусе животного. В связи с этим были изучены записи с камер наблюдения, по которым удалось установить виновника страданий коня. Выяснилось, что раньше зоофил уже привлекал к себе внимание правоохранителей подобными действиями, но их всегда считали хулиганскими проступками, за которые уголовное наказание не подразумевалось. Свое прозвище задержанный получил благодаря пышным усам и жестокому обращению с животными.

В последнее время зоофилия стала настоящей проблемой. В октябре прошлого года защитники прав животных из Сербии обвинили туристов из ЕС в массовом изнасиловании животных. По их словам, западные путешественники платят за секс с домашними животными от 70 до 150 евро. Чаще всего их жертвами становятся ослы, коровы, овцы, а иногда и гуси.
Дарья Светозарова
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