Количество жертв аварии со школьным автобусом в Турции достигло 11 человек

В Турции произошла авария со школьным автобусом, в результате которой умерли 11 человек, а 44 были ранены. Транспортное средство врезалось в деревья на обочине автодороги. Причина, по которой произошло столкновение, до сих пор неизвестна.

Дарья Светозарова

Сообщается, что школьники направлялись на экскурсию из Анкары в Бурсу. Смертельная авария случилась, когда автобус находился на территории провинции Эскишехир. Помимо учащихся, в салоне экскурсионного автобуса находились и родители некоторых ребят.Раненых отправили в медучреждения, но их жизнь в данный момент вне опасности. Расследованием инцидента занялась прокуратура. Губернатор провинции, где случилась автоавария, уведомил о задержании водителя. Предположительно, катастрофа могла произойти из-за животного, которое внезапно выбежало на проезжую часть.