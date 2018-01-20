Количество жертв аварии со школьным автобусом в Турции достигло 11 человек

Сообщается, что школьники направлялись на экскурсию из Анкары в Бурсу. Смертельная авария случилась, когда автобус находился на территории провинции Эскишехир. Помимо учащихся, в салоне экскурсионного автобуса находились и родители некоторых ребят.
Раненых отправили в медучреждения, но их жизнь в данный момент вне опасности. Расследованием инцидента занялась прокуратура. Губернатор провинции, где случилась автоавария, уведомил о задержании водителя. Предположительно, катастрофа могла произойти из-за животного, которое внезапно выбежало на проезжую часть.