Гигантское граффити в Лондоне заняло площадь в 17,5 тысячи квадратных метров

В своей работе уличный художник, которого в связи с этими событиями называют вандалом, использовал беспилотники. С помощью дронов он вычислял пропорции своего рисунка. На картине изображено всего одного слово сreate (твори), однако изображено оно несколько раз и разноцветными красками.
Создавал свой шедевр Айн более пятисот часов. На картину он израсходовал свыше трех тысяч литров краски. Полную версию граффити можно разглядеть только с высоты птичьего полета. Отмечается, что у стрит-художника есть высокопоставленные почитатели. К примеру, одна из его работ находится в частной коллекции экс-президента США Барака Обамы