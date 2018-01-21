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| | Гигантское граффити в Лондоне заняло площадь в 17,5 тысячи квадратных метров

Гигантское граффити в Лондоне заняло площадь в 17,5 тысячи квадратных метров

Сегодня, 04:30
В Лондоне появилось огромное граффити. Площадь рисунка стрит-художника Бена Айна составила 17,5 тысячи квадратных метров. Нарисована картина на крыше одного из зданий столицы Великобритании.

 

В своей работе уличный художник, которого в связи с этими событиями называют вандалом, использовал беспилотники. С помощью дронов он вычислял пропорции своего рисунка. На картине изображено всего одного слово сreate (твори), однако изображено оно несколько раз и разноцветными красками.

Создавал свой шедевр Айн более пятисот часов. На картину он израсходовал свыше трех тысяч литров краски. Полную версию граффити можно разглядеть только с высоты птичьего полета. Отмечается, что у стрит-художника есть высокопоставленные почитатели. К примеру, одна из его работ находится в частной коллекции экс-президента США Барака Обамы
Дарья Светозарова
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