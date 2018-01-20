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| | Новейший боевой корабль ВМС США застрял во льдах во время первого плавания

Новейший боевой корабль ВМС США застрял во льдах во время первого плавания

Сегодня, 14:37
Новейшее боевое судно американских ВВС был сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Во время своего первого плавания Little Rock застрял во льдах.

Новейший боевой корабль ВМС США застрял во льдах во время первого плавания

 

Сообщается, что корабль покинул порт Баффало 20 декабря 2017 года. Судно направилось к месту приписки, в порт в штате Флорида. Перед этим судно должно было сделать остановки в Монреале (Канада), а после в Галифаксе. Однако из Монреаля Little Rock так и не отплыл. Помехой для дальнейшего продвижения стали рекордные морозы, из-за которых вода в порту замерзла. Буксирных плавсредств в порту в нужном количестве не оказалось.

Ранее сообщалось, что боевой корабль пробудет в канадском порту до 11 января, но в тот день судно тоже не отплыло. Представитель коммуникационного отдела ВВС Кортни Хиллсон уточнила, что корабль пробудет в Монреале вплоть до улучшения погодных условий.

Судно Little Rock – это боевой корабль класса Freedom. Его зона действия – прибрежные участки и мелководье. Он создан для нейтрализации мин, тихоходных лодок и даже быстрых надводных кораблей. В обычное время на судне находится экипаж из 50 моряков. Если предполагается проведение миссии, то команда увеличивается на 25 человек.
Дарья Светозарова
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