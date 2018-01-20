Новейший боевой корабль ВМС США застрял во льдах во время первого плавания

Новейшее боевое судно американских ВВС был сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Во время своего первого плавания Little Rock застрял во льдах.

Дарья Светозарова

Сообщается, что корабль покинул порт Баффало 20 декабря 2017 года. Судно направилось к месту приписки, в порт в штате Флорида. Перед этим судно должно было сделать остановки в Монреале (Канада), а после в Галифаксе. Однако из Монреаля Little Rock так и не отплыл. Помехой для дальнейшего продвижения стали рекордные морозы, из-за которых вода в порту замерзла. Буксирных плавсредств в порту в нужном количестве не оказалось.Ранее сообщалось, что боевой корабль пробудет в канадском порту до 11 января, но в тот день судно тоже не отплыло. Представитель коммуникационного отдела ВВС Кортни Хиллсон уточнила, что корабль пробудет в Монреале вплоть до улучшения погодных условий.Судно Little Rock – это боевой корабль класса Freedom. Его зона действия – прибрежные участки и мелководье. Он создан для нейтрализации мин, тихоходных лодок и даже быстрых надводных кораблей. В обычное время на судне находится экипаж из 50 моряков. Если предполагается проведение миссии, то команда увеличивается на 25 человек.