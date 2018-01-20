Девушки из армии Израиля сняли клип в поддержку ульяновских летчиков

В одном из израильских публичных сообществ в популярной социальной сети Facebook было обнародовано видео, на котором представительницы Армии Обороны Израиля записали свой вариант жгучих танцев в общежитии. В описании видео девушки указали, что в Израиле не существует никаких наказаний за танцы, в связи с чем они решили записать свой «пламенный привет» курсантам, сделавшим отличную пародию на клип Satisfaction от Бенни Бенасси.
Девушки из армии Израиля сняли клип в поддержку ульяновских летчиковСегодня, 14:50
В Ульяновском училище полуголые курсанты решили снять эротический клип на песню Satisfaction знаменитого диджея Бенни Бенасси. Сложно не отметить действительно
Белорусские стюардессы, работающие в авиакомпании «Белавиа», сняли пародию на клип «Грибов» «Тает лед». В ролике девушки со спасательными жилетами танцуют в
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