Девушки из армии Израиля сняли клип в поддержку ульяновских летчиков

В связи с необычайной популярностью видеоклипа, созданного студентами, проходящими обучение в Ульяновском институте гражданской авиации, которые станцевали под песню Satisfaction, девушки из израильской армии подготовили пламенный ответ своим зарубежным друзьям.

На видеоролике заметно, что девушки эротично танцуют, однако, в качестве музыкального сопровождения в этот раз была выбрана совсем другая композиция. Видео было позитивно воспринято большинством пользователей, а сам ролик просмотрели уже более 138 тысяч пользователей.

Александр Вест