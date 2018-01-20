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| | Девушки из армии Израиля сняли клип в поддержку ульяновских летчиков

Девушки из армии Израиля сняли клип в поддержку ульяновских летчиков

Сегодня, 14:50
В связи с необычайной популярностью видеоклипа, созданного студентами, проходящими обучение в Ульяновском институте гражданской авиации, которые станцевали под песню Satisfaction, девушки из израильской армии подготовили пламенный ответ своим зарубежным друзьям.

Девушки из армии Израиля сняли клип в поддержку ульяновских летчиков

 

В одном из израильских публичных сообществ в популярной социальной сети Facebook было обнародовано видео, на котором представительницы Армии Обороны Израиля записали свой вариант жгучих танцев в общежитии. В описании видео девушки указали, что в Израиле не существует никаких наказаний за танцы, в связи с чем они решили записать свой «пламенный привет» курсантам, сделавшим отличную пародию на клип Satisfaction от Бенни Бенасси.

 
На видеоролике заметно, что девушки эротично танцуют, однако, в качестве музыкального сопровождения в этот раз была выбрана совсем другая композиция. Видео было позитивно воспринято большинством пользователей, а сам ролик просмотрели уже более 138 тысяч пользователей.

Александр Вест
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