В Казахстане берут деньги за купание в проруби

О происшествии рассказали в социальной сети Facebook. Один из пользователь сообщает, что некие предприимчивые лица установили плату в Казахстане за проход к проруби в Крещение. За купание в морозной воде людям предлагалось заплатить 200 тенге.
Ранее выяснилось, что в Москве скончался пенсионер, пришедший искупаться в проруби. Мужчина в компании своего товарища пришел к водоему и умер, как только разделся перед купанием. Дежурившие врачи не смогли привести потерпевшего в чувство: он умер. Согласно данным медиков, москвич скончался от сердечной недостаточности.