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| | В Казахстане берут деньги за купание в проруби

В Казахстане берут деньги за купание в проруби

Сегодня, 13:50
За купание в проруби в Казахстане неизвестные потребовали денежную плату. Инцидент произошел в Алматинской области.

В Казахстане берут деньги за купание в проруби

 

О происшествии рассказали в социальной сети Facebook. Один из пользователь сообщает, что некие предприимчивые лица установили плату в Казахстане за проход к проруби в Крещение. За купание в морозной воде людям предлагалось заплатить 200 тенге.
 
"Моржи" принялись возмущаться, отчего они должны платить деньги за обычное купание. Они потребовали от молодых людей, загородивших проход, показать чеки. Те отказались предъявлять такие документы, не захотев показывать даже свои паспорта. Также сообщается, что нашлись и те, кто платил за купание.

Ранее выяснилось, что в Москве скончался пенсионер, пришедший искупаться в проруби. Мужчина в компании своего товарища пришел к водоему и умер, как только разделся перед купанием. Дежурившие врачи не смогли привести потерпевшего в чувство: он умер. Согласно данным медиков, москвич скончался от сердечной недостаточности.

Никита Готский
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