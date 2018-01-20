Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | В АНБ случайно удалили результаты семилетней слежки через интернет

В АНБ случайно удалили результаты семилетней слежки через интернет

Сегодня, 13:24
В американском Агентстве национальной безопасности по ошибке удалили результаты семилетней интернет-слежки. Одно из информационных изданий США сообщает, что уничтожению подверглись материалы глобальной слежки в Сети за период с 2001 по 2007 годы.

В АНБ случайно удалили результаты семилетней слежки через интернет

 

Отмечается, что распоряжение о проведении сетевой слежки давал Джордж Буш-младший, тогда имеющий полномочия президента. Причиной этого стал теракт 11 сентября, в ходе которого были разрушены знаменитые башни-близнецы в Нью-Йорке. При этом резервные копии данных слежения тоже уничтожили в 2009, 2011 и 2016 годах.

Работники Агентства нацбезопасности заверяют, что эти материалы удалялись, чтобы освободить место для новой информации. Вместе с тем, намерения удалять именно стертые данные у них не было. В АНБ заявили, что сожалеют о том, что данные подверглись стиранию. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп увеличил срок закона, который позволяет АНБ осуществлять слежку за иностранцами и собирать разведданные.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Это фиаско: В Париже оперативник -разведчик по ошибке отправил данные слежки самому подозреваемому
Это фиаско: В Париже оперативник -разведчик по ошибке отправил данные слежки самому подозреваемому

Французский разведчик ошибся и отправил данные об объекте слежке самому подозреваемому. Разведка следила за исламистом, подозреваемом в экстремизме.

Половина россиян боится слежки через веб-камеру
Половина россиян боится слежки через веб-камеру

Как показали результаты исследования, проведённого специалистами «Лаборатории Касперского», половина россиян, активно пользующимися всемирной паутиной,

Сноуден: ЦРУ использует сервера в Австралии для глобальной интернет-слежки
Сноуден: ЦРУ использует сервера в Австралии для глобальной интернет-слежки

Спецслужбы США с помощью четырех объектов с мощным серверным оборудованием, расположенных в Австралии, занимаются сбором информации, в том числе и личного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости