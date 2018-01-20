В АНБ случайно удалили результаты семилетней слежки через интернет

В американском Агентстве национальной безопасности по ошибке удалили результаты семилетней интернет-слежки. Одно из информационных изданий США сообщает, что уничтожению подверглись материалы глобальной слежки в Сети за период с 2001 по 2007 годы.

Дарья Светозарова

Отмечается, что распоряжение о проведении сетевой слежки давал Джордж Буш-младший, тогда имеющий полномочия президента. Причиной этого стал теракт 11 сентября, в ходе которого были разрушены знаменитые башни-близнецы в Нью-Йорке. При этом резервные копии данных слежения тоже уничтожили в 2009, 2011 и 2016 годах.Работники Агентства нацбезопасности заверяют, что эти материалы удалялись, чтобы освободить место для новой информации. Вместе с тем, намерения удалять именно стертые данные у них не было. В АНБ заявили, что сожалеют о том, что данные подверглись стиранию. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп увеличил срок закона, который позволяет АНБ осуществлять слежку за иностранцами и собирать разведданные.