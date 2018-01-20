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| | Около 500 тысяч жителей Венесуэлы сбежали в Колумбию

Около 500 тысяч жителей Венесуэлы сбежали в Колумбию

Вчера, 23:30
Больше 500 тысяч человек сбежали из Венесуэлы в Колумбию. Об этом рассказали в миграционной службе Колумбии.

Около 500 тысяч жителей Венесуэлы сбежали в Колумбию

 

Как стало известно, огромное количество человек возвращается назад Колумбию по причине острого кризиса в Венесуэле. Жители этого государства считают соседнюю страну точкой опоры, откуда можно направиться в другие государства для получения места жительства или совершения покупок товаров первой необходимости. Также известно, что миграционный поток граждан Венесуэлы в минувшем году возрос на 110%, как на въезд, так и на выезд.

Люди убегают из Венесуэлы по причине тяжелого экономического кризиса. В стране начался дефицит продукции, инфляция и масштабные митинги, направленные против политики действующего президента Николаса Мадуро. В процессе пикетов погибли четыре человека, 14 получили повреждения и 12 задержали сотрудники местной полиции.
Никита Готский
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