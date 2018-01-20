В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом

После просмотра видеоролика посетителей интернета поразила храбрость пса, который сразился с большим крокодилом.

Хозяин собаки сам же подкармливал этого крокодила, и даже называл его по кличке.

Пелагея Лебединская

В сетях интернета появился видеоролик, на котором пес, защищая своего хозяина, кинулся на 3,5-метрового крокодила. Рептилия, не проявив агрессии, вернулась назад к воде. Это произошло в Австралии, в то время когда пресмыкающееся вышло на берег покормиться. Пес, увидев, как гигант съел живого цыпленка, видимо посчитал, что хозяину грозит опасность.