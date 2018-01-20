Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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| | В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом

В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом

Сегодня, 12:49
После просмотра видеоролика посетителей интернета поразила храбрость пса, который сразился с большим крокодилом.

В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом

 

В сетях интернета появился видеоролик, на котором пес, защищая своего хозяина, кинулся на 3,5-метрового крокодила. Рептилия, не проявив агрессии, вернулась назад к воде. Это произошло в Австралии, в то время когда пресмыкающееся вышло на берег покормиться. Пес, увидев, как гигант съел живого цыпленка, видимо посчитал, что хозяину грозит опасность.

 
Хозяин собаки сам же подкармливал этого крокодила, и даже называл его по кличке.

Пелагея Лебединская
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