Британец задушил возлюбленную во время секса, копируя сцену из фильма

Молодой житель Великобритании задушил свою 17-летнюю возлюбленную во время полового акта. По его словам, удушение произошло случайно – любовники старались воспроизвести сцену из фильма, в котором при похожих обстоятельствах происходит убийство. Мужчина накрыл лицо партнерши пищевой пленкой, но перестарался – девушка скончалась.

Дарья Светозарова

Злоумышленник не стал сообщать о непреднамеренном убийстве в полицию, а предпочел скрыть труп. Он спрятал погибшую любовницу в шкаф, а чтобы следы разложения не проявляясь как можно дольше, опрыскивал останки освежителем. Тело нашли только через три недели в одном из общежитий в графстве Уэст-Мидлендс. Предполагаемого виновника в смерти девушки задержали почти сразу. Выяснилось, что раньше он был судим и даже отбывал тюремный срок.Мужчину вычислили по камерам наблюдения. В поле зрения одной из них он попал во время шопинга. Вместе с погибшей они делали совместные покупки, и было видно, что они прекрасно ладят и наслаждаются обществом друг друга. Задержанный уверяет, что интим был по обоюдному согласию, а смерть юной англичанки наступила в результате несчастного случая. Суд присяжных приговорил молодого человека к 26 годам тюрьмы.