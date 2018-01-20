В Италии хозяйка завещала коту 30 000 евро

Жительница Италии завещала 30 тысяч евро своему домашнему коту. Об этом пишут местные СМИ.

Никита Готский

Женщина, которая проживала в Сачиле, умерла несколько дней назад. В своем завещании она написала, что ее кот должен получить немалую денежную сумму. При жизни итальянка утверждала, что кот является самым близким для нее существом. Если бы животное заболело, родные обязались приложить все силы для его лечения, в том числе и продать в случае крайней надобности драгоценные вещи.Дочь усопшей сообщает, что питомец являлся любимцем ее матери. Она обожала его больше, нежели собственных детей. Теперь близким остается только с уважением относиться к последней воле умершей. Для кота уже начали расходовать наследство. Ему приобрели четыре лежака и кормят креветками.