Ребенок, родившийся с мозгом наружу, дожил до 10-летия

Мальчик появился на свет в 2008 году и весил 1,1 килограмма. Медики не решились помещать его в отделение интенсивной терапии, потому как был уверены, что он не сможет выжить. В больнице родителям ребенка заявляли, что лечение бесполезно, но вскоре в клинике мальчику удалили часть мозга и зашили отверстие в голове. Мальчик появился на свет в 2008 году и весил 1,1 килограмма. Медики не решились помещать его в отделение интенсивной терапии, потому как был уверены, что он не сможет выжить. В больнице родителям ребенка заявляли, что лечение бесполезно, но вскоре в клинике мальчику удалили часть мозга и зашили отверстие в голове.

Никита Готский

До десяти лет смог дожить мальчик, который родился с мозгами наружу. Об этом пишет британская пресса.У мальчика церебральный паралич, у него имеются сложности с процессом учебы, но мама называет его общительным и счастливым. Ребенок с радостью посещает школу, катается на лошадях и смотрит мультфильмы. У него есть знакомая подруга, которая страдает синдромом Дауна.Британские хирурги отмечают, что ранее в их практике такое можно было увидеть два десятка лет назад. Медикам сложно сказать, сумеет когда-либо ребенок вести самостоятельную жизнь.