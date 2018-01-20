Появилось видео виртуозной посадки самолёта во время урагана в аэропорту Дюссельдорфа

Пассажирский лайнер с успехом совершил посадку при сильном ветре в аэропорту Дюссельдорфа Кадры посадки доступны в Интернете.

Пользователь, который заснял на камеру посадку, отмечает высокое мастерство пилота и объяснило, что самолет приземлился с первого раза. Фоловеры в комментариях восхитились работой летчиков, заявляя, что их необходимо представить к награде.

Никита Готский

Как сообщается, самолет авиакомпании Eurowings прилетел из итальянской Болоньи. Экипаж попал в сложнейшие условия погоды порывы ветра в районе аэродрома достигал 110 км/ч. Рейс зашел на взлетно-посадочную полосу, все время раскачиваясь.Согласно информации местных журналистов, пилоты в условиях сложной погоды отключили режим автопилота. В руководстве аэропорта Дюссельдорфа отменили более трех десятков рейсов, но некоторых экипажам разрешили посадку. С первого раза приземлиться вышло не у всех, часто рейсы уходили на второй круг.До этого в Германии зафиксировали шторм "Фредерике", переросший в ураган. Два дня назад в стране огласили красный уровень опасности. Стихия повредила железнодорожную дорогу, люди остались без подачи света.