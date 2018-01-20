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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Появилось видео виртуозной посадки самолёта во время урагана в аэропорту Дюссельдорфа

Появилось видео виртуозной посадки самолёта во время урагана в аэропорту Дюссельдорфа

Сегодня, 11:47
Пассажирский лайнер с успехом совершил посадку при сильном ветре в аэропорту Дюссельдорфа Кадры посадки доступны в Интернете.

Появилось видео виртуозной посадки самолёта во время урагана в аэропорту Дюссельдорфа

 

Как сообщается, самолет авиакомпании Eurowings прилетел из итальянской Болоньи. Экипаж попал в сложнейшие условия погоды порывы ветра в районе аэродрома достигал 110 км/ч. Рейс зашел на взлетно-посадочную полосу, все время раскачиваясь.

 
Пользователь, который заснял на камеру посадку, отмечает высокое мастерство пилота и объяснило, что самолет приземлился с первого раза. Фоловеры в комментариях восхитились работой летчиков, заявляя, что их необходимо представить к награде.

Согласно информации местных журналистов, пилоты в условиях сложной погоды отключили режим автопилота. В руководстве аэропорта Дюссельдорфа отменили более трех десятков рейсов, но некоторых экипажам разрешили посадку. С первого раза приземлиться вышло не у всех, часто рейсы уходили на второй круг.

До этого в Германии зафиксировали шторм "Фредерике", переросший в ураган. Два дня назад в стране огласили красный уровень опасности. Стихия повредила железнодорожную дорогу, люди остались без подачи света.
Никита Готский
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