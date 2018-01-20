Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Последствия секс-скандала коснулись ЮНЕСКО

Последствия секс-скандала коснулись ЮНЕСКО

Сегодня, 09:11
Франка Ла Рю, занимающего пост замгенерального директора ЮНЕСКО, специализирующегося на коммуникации и информации, сняли с должности из-за обвинений в домогательствах. Эту информацию обнародовало издание Daily Mail.

Последствия секс-скандала коснулись ЮНЕСКО

 

Согласно предоставленным данным, на 65-летнего заместителя главы организации написали жалобу, в которой обвинили его в домогательствах по отношению к женщине, пожелавшей сохранить инкогнито. В заявлении было сказано, что Ла Рю домогался пострадавшей на протяжении нескольких месяцев в период с 2016 по 2017 года.

Глава ЮНЕССКО распорядился о проведении внутреннего расследования, на время которого заместителя временно отстранят от работы до выяснения всех обстоятельств. В свою очередь, сама пострадавшая также пока не выполняет свои служебные обязанности, пребывая в депрессивном состоянии и проходя специальное лечение.
Пойда Анна
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