Последствия секс-скандала коснулись ЮНЕСКО

Согласно предоставленным данным, на 65-летнего заместителя главы организации написали жалобу, в которой обвинили его в домогательствах по отношению к женщине, пожелавшей сохранить инкогнито. В заявлении было сказано, что Ла Рю домогался пострадавшей на протяжении нескольких месяцев в период с 2016 по 2017 года.
Глава ЮНЕССКО распорядился о проведении внутреннего расследования, на время которого заместителя временно отстранят от работы до выяснения всех обстоятельств. В свою очередь, сама пострадавшая также пока не выполняет свои служебные обязанности, пребывая в депрессивном состоянии и проходя специальное лечение.