Аэропорт Каира обесточился из-за бездомной кошки

Как сообщает местная пресса, бездомная кошка в Каире попала в электрическую станцию аэропорта, после чего оказались обесточены ряд помещений грузовой зоны. Позже выяснилось, что животное спровоцировало своими действиями короткое замыкание ставшее причиной перебоя электричества. Согласно материалам местного телевидения, сама кошка скончалась в результате удара током. Ее тело обнаружили работники технической бригады. Ремонтные работы продолжались на протяжении двух часов. Потом подачу электричества во всех корпусах аэропорта удалось восстановить.
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