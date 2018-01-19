В Великобритании пакистанец-педофил попросил не отправлять его на родину

В Великобритании 39-летний
пакистанец-педофил попросил не отправлять его на родину. По словам защитника
насильника, жизнь мужчины будет в большой опасности, если он вернётся в
Пакистан.
Педофила задержали
после интернет-переписки с 14-летней девочкой, с которой он договаривался об
интимной связи и просил прислать откровенные снимки. Уроженец Пакистана сильно
преуменьшал себе возраст, заявляя, что ему 25, а также убеждал школьницу, что
половой акт с ним – это нормально. Однако под видом 14-летней девочки с
педофилом общалась группа охотников за такими злоумышленниками, которая и
предоставила доказательства вины мужчины в полицию.
Схватили пакистанца во
время предполагаемой встречи с несовершеннолетней, как сообщает VladTime. Мужчина совершил
чистосердечное признание, отсидев уже 17 месяцев после решения суда, однако
попросил в дальнейшем не отправлять его в Пакистан. Законы в данном государстве
более строгие, а также там менее гуманно, чем в Европе, относятся к педофилам в
связи с недавним похищением и смертью 8-летней девочки. Мужчина опасается, что
на родине дело не закончится только тюремным заключением.
Ирина Летинская