В Великобритании пакистанец-педофил попросил не отправлять его на родину

В Великобритании 39-летний пакистанец-педофил попросил не отправлять его на родину. По словам защитника насильника, жизнь мужчины будет в большой опасности, если он вернётся в Пакистан.

Педофила задержали после интернет-переписки с 14-летней девочкой, с которой он договаривался об интимной связи и просил прислать откровенные снимки. Уроженец Пакистана сильно преуменьшал себе возраст, заявляя, что ему 25, а также убеждал школьницу, что половой акт с ним – это нормально. Однако под видом 14-летней девочки с педофилом общалась группа охотников за такими злоумышленниками, которая и предоставила доказательства вины мужчины в полицию.

Схватили пакистанца во время предполагаемой встречи с несовершеннолетней, как сообщает VladTime. Мужчина совершил чистосердечное признание, отсидев уже 17 месяцев после решения суда, однако попросил в дальнейшем не отправлять его в Пакистан. Законы в данном государстве более строгие, а также там менее гуманно, чем в Европе, относятся к педофилам в связи с недавним похищением и смертью 8-летней девочки. Мужчина опасается, что на родине дело не закончится только тюремным заключением.

Ирина Летинская