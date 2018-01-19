Танкер с российским газом развернулся, не дойдя до США

Перевозивший в США российский газ танкер развернулся до прибытия в порт. Об этом пишут западные издания.

Никита Готский

Корабль должен был прибыть в морской порт 13 января. Экипаж изменил его маршрут, и теперь судно направляется в сторону испанского Альхесираса. Там танкер появится на следующей неделе. Владельцами груза являются представители североамериканской компании Engie SA. Изменение маршрута они не прокомментировали.Ранее российская пресса сообщала, что танкер перевозит сжиженное горючее с проекта "Ямал СПГ" для доставки в США. Как отмечали в СМИ, эта поставка абсолютно не соответствует плану развития местного рынка, по которому США становятся крупным покупателем СПГ, а регазификационные терминалы переоборудуют в объекты по сжижению газа. Отправка топлива планировалась по причине холодов на восточное побережье страны. Плохие погодные условия повлияли на рост цен на газ, они повысились на $6,3 тысячи за 1000 кубометров.