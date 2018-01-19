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| | Танкер с российским газом развернулся, не дойдя до США

Танкер с российским газом развернулся, не дойдя до США

Вчера, 16:50
Перевозивший в США российский газ танкер развернулся до прибытия в порт. Об этом пишут западные издания.

Танкер с российским газом развернулся, не дойдя до США

 

Корабль должен был прибыть в морской порт 13 января. Экипаж изменил его маршрут, и теперь судно направляется в сторону испанского Альхесираса. Там танкер появится на следующей неделе. Владельцами груза являются представители североамериканской компании Engie SA. Изменение маршрута они не прокомментировали.

Ранее российская пресса сообщала, что танкер перевозит сжиженное горючее с проекта "Ямал СПГ" для доставки в США. Как отмечали в СМИ, эта поставка абсолютно не соответствует плану развития местного рынка, по которому США становятся крупным покупателем СПГ, а регазификационные терминалы переоборудуют в объекты по сжижению газа. Отправка топлива планировалась по причине холодов на восточное побережье страны. Плохие погодные условия повлияли на рост цен на газ, они повысились на $6,3 тысячи за 1000 кубометров.
Никита Готский
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