Победившая рак пятилетняя девочка погибла под колесами пустого авто

15 января Камилу из садика забрал отец. Папа и дочь собирались сесть в машину, как на них наехал внедорожник, очевидно не поставленный на трансмиссию. В результате Камила и ее отец оказались зажаты между двумя машинами, пока им не помогли очевидцы происшествия.
Амилькар Торкато практически не пострадал – отделался ушибами и ссадинами, а Камиле пришлось намного хуже. Все внутренние органы были повреждены. Сутки медики боролись за ее жизнь, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Полицейские Торонто занимаются расследованием всех обстоятельств трагедии, а близкие маленькой Камилы пытаются осознать и смириться с потерей.