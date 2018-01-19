Победившая рак пятилетняя девочка погибла под колесами пустого авто

Когда Камиле Торкато исполнилось два года, ей поставили страшный диагноз – рак. Однако малышка оказалась настоящим борцом. В течение двух лет она проходила сложный курс лечения: химиотерапию, операции на сердце, легких и почках. И год назад болезнь отступила. Девочка зажила нормальной жизнью и даже начала ходить в детский сад.

Дарья Светозарова

15 января Камилу из садика забрал отец. Папа и дочь собирались сесть в машину, как на них наехал внедорожник, очевидно не поставленный на трансмиссию. В результате Камила и ее отец оказались зажаты между двумя машинами, пока им не помогли очевидцы происшествия.Амилькар Торкато практически не пострадал – отделался ушибами и ссадинами, а Камиле пришлось намного хуже. Все внутренние органы были повреждены. Сутки медики боролись за ее жизнь, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Полицейские Торонто занимаются расследованием всех обстоятельств трагедии, а близкие маленькой Камилы пытаются осознать и смириться с потерей.