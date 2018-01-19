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| | В Турции на видео сняли гигантский корабль пришельцев

В Турции на видео сняли гигантский корабль пришельцев

Сегодня, 11:13
На видеохостинге YouTube был обнародован видеоролик, который в данный момент набирает всё большую популярность. На кадрах видео можно заметить, как гигантский корабль пришельцев завис прямо в воздухе над водой возле огромного автомобильного моста.

В Турции на видео сняли гигантский корабль пришельцев

 

Многие пользователи вступили в активное обсуждение видеоролика, опубликованного в Сети, на котором над проливом Босфор в Турции завис крутящийся вокруг своей оси весьма масштабный инопланетный корабль. Отметим, лишь немногие заявили, что верят в реальность происходящего, однако, некоторые были всерьёз обеспокоены увиденным, заметив, что данный инопланетный крейсер может стать предвестником вторжения пришельцев. Добавим, большинство пользователей заявили, что увиденное является обычным продуктом компьютерной графики, причём не лучшего качества.

 
Также некоторые люди в шутку сравнили данный инопланетный крейсер с вейпом, заявив, что пришельцы собираются покорить человечество паром. Автор видео утверждает, что замеченный НЛО появился в январе 2018 года.

Александр Вест
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