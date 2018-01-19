В Турции на видео сняли гигантский корабль пришельцев

Многие пользователи вступили в активное обсуждение видеоролика, опубликованного в Сети, на котором над проливом Босфор в Турции завис крутящийся вокруг своей оси весьма масштабный инопланетный корабль. Отметим, лишь немногие заявили, что верят в реальность происходящего, однако, некоторые были всерьёз обеспокоены увиденным, заметив, что данный инопланетный крейсер может стать предвестником вторжения пришельцев. Добавим, большинство пользователей заявили, что увиденное является обычным продуктом компьютерной графики, причём не лучшего качества.
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