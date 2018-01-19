Воевавший за ДАИШ немецкий рэпер убит в САР

Весьма популярный немецкий рэп-исполнитель, прославившийся под псевдонимом Deso Dogg (Деннис Кусперт) и примкнувший к рядам террористической группировки ДАИШ (арабский вариант наименования ИГИЛ*, организации, запрещённой в РФ), был убит в Сирии.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Александр Вест

По сообщению, обнародованному в ряде сирийских средств массовой информации, немецкий рэп-исполнитель был убит во время массовых боевых действий, происходивших на территории города под названием Дайр-эз-Заур, расположенного в северо-восточной части Сирии. Отметим, не смотря на весьма широкую популярность, рэпер решил закончить свою творческую деятельность ещё восемь лет назад, приняв ислам. В 2013 году он официально объявил о своём присоединении к террористической организации ДАИШ, начав сражаться на стороне боевиков.Заметим, Деннис Кусперт играл довольно весомую роль в террористической группировке, занимаясь вербовкой новых членов преступной организации.