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| | Воевавший за ДАИШ немецкий рэпер убит в САР

Воевавший за ДАИШ немецкий рэпер убит в САР

Сегодня, 10:39
Весьма популярный немецкий рэп-исполнитель, прославившийся под псевдонимом Deso Dogg (Деннис Кусперт) и примкнувший к рядам террористической группировки ДАИШ (арабский вариант наименования ИГИЛ*, организации, запрещённой в РФ), был убит в Сирии.

Воевавший за ДАИШ немецкий рэпер убит в САР

 

По сообщению, обнародованному в ряде сирийских средств массовой информации, немецкий рэп-исполнитель был убит во время массовых боевых действий, происходивших на территории города под названием Дайр-эз-Заур, расположенного в северо-восточной части Сирии. Отметим, не смотря на весьма широкую популярность, рэпер решил закончить свою творческую деятельность ещё восемь лет назад, приняв ислам. В 2013 году он официально объявил о своём присоединении к террористической организации ДАИШ, начав сражаться на стороне боевиков.

Заметим, Деннис Кусперт играл довольно весомую роль в террористической группировке, занимаясь вербовкой новых членов преступной организации.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Александр Вест
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