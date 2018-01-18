Два человека погибли из-за падения вертолета в США

В штате Огайо в США погибли два человека при крушении вертолета. Об этом пишет местная пресса.

Никита Готский

Согласно имеющимся сведениям, трагический инцидент произошел в понедельник в обеденное время возле проезжей части населенного пункта Дженоа. На борту вертолета находились рабочие, которые занимались обследованием линий электропередач.Сотрудники местных правоохранительных органов сообщили журналистам, что вертолет являлся собственностью энергофирмы, название которой в СМИ не приводится. Погибли работники этой компании, они проводили разведку местности. Вскоре представители авиационной сферы США и сотрудники службы безопасности проведут расследование обстоятельств и причин крушения вертолета.Прежде на территории Колумбии упал военный вертолет, в результате крушения погибли десять человек: восемь солдат, остальные гражданские лица. Причины ЧП ныне выясняются.