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| | Два человека погибли из-за падения вертолета в США

Два человека погибли из-за падения вертолета в США

Вчера, 22:26
В штате Огайо в США погибли два человека при крушении вертолета. Об этом пишет местная пресса.

Два человека погибли из-за падения вертолета в США

 

Согласно имеющимся сведениям, трагический инцидент произошел в понедельник в обеденное время возле проезжей части населенного пункта Дженоа. На борту вертолета находились рабочие, которые занимались обследованием линий электропередач.

Сотрудники местных правоохранительных органов сообщили журналистам, что вертолет являлся собственностью энергофирмы, название которой в СМИ не приводится. Погибли работники этой компании, они проводили разведку местности. Вскоре представители авиационной сферы США и сотрудники службы безопасности проведут расследование обстоятельств и причин крушения вертолета.

Прежде на территории Колумбии упал военный вертолет, в результате крушения погибли десять человек: восемь солдат, остальные гражданские лица. Причины ЧП ныне выясняются.
Никита Готский
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