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| | В Турции самолет из обрыва вытаскивали кранами

В Турции самолет из обрыва вытаскивали кранами

Вчера, 21:43
Рухнувший в обрыв Boeing в Турции доставали кранами. Об этом сообщает российское телевидение.

В Турции самолет из обрыва вытаскивали кранами

 

Едва не упавший в Черное море пассажирский самолет сняли с края обрыва. Чтобы недопустить паления лайнера на место инцидента спасатели вызвали необходимое оборудование. Приехавшие два подъемных крана подняли самолет и установили его в правильном направлении.

Случай произошел в аэропорту Трабзон. Совершив посадку самолет чуть не рухнул в обрыв. Он застрял в грязи на незначительной дистанции от воды. В салоне воздухоплавательной машины находились 162 человека, включая членов экипажа. Их всех с успехом эвакуировали, никто из людей не пострадал.

В настоящее время проводится расследование произошедшего. Главной гипотезой турецких следователей является ошибка летчиков.
Никита Готский
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