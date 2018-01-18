В Турции самолет из обрыва вытаскивали кранами

Рухнувший в обрыв Boeing в Турции доставали кранами. Об этом сообщает российское телевидение.

Никита Готский

Едва не упавший в Черное море пассажирский самолет сняли с края обрыва. Чтобы недопустить паления лайнера на место инцидента спасатели вызвали необходимое оборудование. Приехавшие два подъемных крана подняли самолет и установили его в правильном направлении.Случай произошел в аэропорту Трабзон. Совершив посадку самолет чуть не рухнул в обрыв. Он застрял в грязи на незначительной дистанции от воды. В салоне воздухоплавательной машины находились 162 человека, включая членов экипажа. Их всех с успехом эвакуировали, никто из людей не пострадал.В настоящее время проводится расследование произошедшего. Главной гипотезой турецких следователей является ошибка летчиков.