В Турции самолет из обрыва вытаскивали кранами

Едва не упавший в Черное море пассажирский самолет сняли с края обрыва. Чтобы недопустить паления лайнера на место инцидента спасатели вызвали необходимое оборудование. Приехавшие два подъемных крана подняли самолет и установили его в правильном направлении.
Случай произошел в аэропорту Трабзон. Совершив посадку самолет чуть не рухнул в обрыв. Он застрял в грязи на незначительной дистанции от воды. В салоне воздухоплавательной машины находились 162 человека, включая членов экипажа. Их всех с успехом эвакуировали, никто из людей не пострадал.
В настоящее время проводится расследование произошедшего. Главной гипотезой турецких следователей является ошибка летчиков.