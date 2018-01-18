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| | После съемок в рекламе H&M, жизнь семьи мальчика-модели превратилась в кошмар

После съемок в рекламе H&M, жизнь семьи мальчика-модели превратилась в кошмар

Вчера, 18:43
Мать ребенка, который снимался в рекламе H&M, пожаловалась, что в социальную сеть на ее страничку ежедневно приходят сообщения с угрозами.

После съемок в рекламе H&M, жизнь семьи мальчика-модели превратилась в кошмар

 

После эфира рекламы, которая распространяется на одежду фирмы H&M, где маленький мальчик негритенок одет в толстовку с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях», превратила жизнь семьи ребенка в кошмар. В социальных сетях родителей мальчика обвиняют в расизме, также как и компанию одежды. Компания после обвинения принесла свои глубочайшие извинения и удалила рекламу, а вот угрозы в сторону семьи модели, который снялся в рекламе не прекращается до сих пор. Хотя эта реклама была снята еще осенью прошлого года. В чем вина ребенка родителям не понятно, ведь ему всего лишь 5 лет и он еще не знает обозначения слова расизм.

Напомним, что модную одежду фирмы H&M обвинили в расизме после того как компания поместила фотографию с темнокожим мальчиком в толстовке на своем сайте в интернете.
Пелагея Лебединская
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