После съемок в рекламе H&M, жизнь семьи мальчика-модели превратилась в кошмар

Мать ребенка, который снимался в рекламе H&M, пожаловалась, что в социальную сеть на ее страничку ежедневно приходят сообщения с угрозами.

Пелагея Лебединская

После эфира рекламы, которая распространяется на одежду фирмы H&M, где маленький мальчик негритенок одет в толстовку с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях», превратила жизнь семьи ребенка в кошмар. В социальных сетях родителей мальчика обвиняют в расизме, также как и компанию одежды. Компания после обвинения принесла свои глубочайшие извинения и удалила рекламу, а вот угрозы в сторону семьи модели, который снялся в рекламе не прекращается до сих пор. Хотя эта реклама была снята еще осенью прошлого года. В чем вина ребенка родителям не понятно, ведь ему всего лишь 5 лет и он еще не знает обозначения слова расизм.Напомним, что модную одежду фирмы H&M обвинили в расизме после того как компания поместила фотографию с темнокожим мальчиком в толстовке на своем сайте в интернете.