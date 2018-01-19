Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

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Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

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Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

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| | Актриса из США засудила экс-парня за публикацию их секса в Сети

Актриса из США засудила экс-парня за публикацию их секса в Сети

Сегодня, 02:30
Киноактриса из США смогла засудить экс-возлюбленного за съемку их секса, после чего обручилась с подругой. Об этом передают западные источники.

Актриса из США засудила экс-парня за публикацию их секса в Сети

 

Певица и актриса Крисси Чэмберс стала победительницей судебного процесса против своего бывшего молодого человека из Британии, который обнародовал в мировой "паутинке" запись их полового акта. Парень снял на камеру постельные сцены без согласия на то партнерши в 2009 году, когда той было 18 лет. Через несколько лет они разошлись, и молодой человек опубликовал кадры на одном из сайтов порнографического характера, указав возраст и инициалы девушки.

Мужчину приговорили к выплате большой суммы денег в качестве моральной компенсации. Судьи также постановили отдать права на ролик Чэмберс, дабы та смогла добиться утилизации ролика на порносайте. После выигрыша в суде она заявила о женитьбе со своей подругой на просторах социальной сети Instagram.
Никита Готский
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