Актриса из США засудила экс-парня за публикацию их секса в Сети

Киноактриса из США смогла засудить экс-возлюбленного за съемку их секса, после чего обручилась с подругой. Об этом передают западные источники.

Никита Готский

Певица и актриса Крисси Чэмберс стала победительницей судебного процесса против своего бывшего молодого человека из Британии, который обнародовал в мировой "паутинке" запись их полового акта. Парень снял на камеру постельные сцены без согласия на то партнерши в 2009 году, когда той было 18 лет. Через несколько лет они разошлись, и молодой человек опубликовал кадры на одном из сайтов порнографического характера, указав возраст и инициалы девушки.Мужчину приговорили к выплате большой суммы денег в качестве моральной компенсации. Судьи также постановили отдать права на ролик Чэмберс, дабы та смогла добиться утилизации ролика на порносайте. После выигрыша в суде она заявила о женитьбе со своей подругой на просторах социальной сети Instagram.