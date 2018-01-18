Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Канадец разыграл полицейских слепленным из снега автомобилем

Канадец разыграл полицейских слепленным из снега автомобилем

Вчера, 21:40
Канадцы отличаются не только своей невероятной вежливость, но также, по всей видимости, и чувством юмора. Касается это уж точно 33-летнего Саймона Лаприза из Монреаля, который разыграл служителей закона, слепив из снега полноразмерный автомобиль и припарковав его у дороги.
 

Канадец разыграл полицейских слепленным из снега автомобилем

 

Целью шутки изначально были уборщики снега, но Саймон признался, что розыгрыш из-за вмешательства полисменов стал значительно смешнее. Лаприз признается, что работает резчиком по дереву, потому творчество это часть его профессии. Изначально он над полицейскими шутить не собирался, но ситуация обернулась в несколько другом русле.
 
«Я слепил машину, хотел повеселиться и порадовать других, добавить немного творчества в тот прекрасный день», - признается Саймон.
 
Сотрудники дорожной полиции, по всей видимости, приняли заснеженную скульптуру за настоящее авто и сперва предприняли попытку выписать владельцу штраф, но разобрались в чем дело и лишь рассмеялись. В результате они оставили Лапризу записку, в которой говорилось о том, что мужчина «сделал их ночь».

Николай Офицеров
Новости по теме
В Уфе утвердили новые тарифы на утилизацию снега
В Уфе утвердили новые тарифы на утилизацию снега

Постановление об установлении обновленного тарифа на услуги, связанные с приемом и переработкой кубометра снега, приняли представители «Уфаводоканала».

Под огромными завалами снега в Уфе погиб 11-летний школьник
Под огромными завалами снега в Уфе погиб 11-летний школьник

Под огромными завалами снега в Уфе погиб школьник. По факту инцидента сотрудниками полиции ведется проверка.

На Сахалине перенесли празднование Дня снега из-за сильного снегопада
На Сахалине перенесли празднование Дня снега из-за сильного снегопада

На Сахалине пришлось перенести празднования в честь Дня снега. Причиной стал сильнейший снегопад.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости