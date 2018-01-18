Канадец разыграл полицейских слепленным из снега автомобилем

Канадцы отличаются не только своей невероятной вежливость, но также, по всей видимости, и чувством юмора. Касается это уж точно 33-летнего Саймона Лаприза из Монреаля, который разыграл служителей закона, слепив из снега полноразмерный автомобиль и припарковав его у дороги.

Целью шутки изначально были уборщики снега, но Саймон признался, что розыгрыш из-за вмешательства полисменов стал значительно смешнее. Лаприз признается, что работает резчиком по дереву, потому творчество это часть его профессии. Изначально он над полицейскими шутить не собирался, но ситуация обернулась в несколько другом русле.

«Я слепил машину, хотел повеселиться и порадовать других, добавить немного творчества в тот прекрасный день», - признается Саймон.

Сотрудники дорожной полиции, по всей видимости, приняли заснеженную скульптуру за настоящее авто и сперва предприняли попытку выписать владельцу штраф, но разобрались в чем дело и лишь рассмеялись. В результате они оставили Лапризу записку, в которой говорилось о том, что мужчина «сделал их ночь».

Николай Офицеров