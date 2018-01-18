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| | Журналисты определили пол будущего ребенка Кейт Мидлтон с помощью пальто

Журналисты определили пол будущего ребенка Кейт Мидлтон с помощью пальто

Сегодня, 12:22
Внешний вид герцогини Кембриджской Кейт Мидлтон намедни приковал к себе внимание прессы. Работники СМИ прибыли на встречу королевских особ с жителями Ковентри. Этот город расположен на юго-восточной части страны.

Журналисты определили пол будущего ребенка Кейт Мидлтон с помощью пальто

 

На встречу Кейт прибыла в пальто ярко-розового цвета, из чего журналисты заключили, что герцогиня ожидает принцессу. В этом же пальто Мидлтон была три года назад, когда ждала появления на свет принцессы Шарлотты. Отмечается, что официально Вестминстер не сообщал, наследника какого пола ожидает королевская чета.

Это уже не первый случай, когда масс-медиа «гадают» по пальто герцогини. Несколько дней назад Мидлтон посетила школу, где обучаются дети с ментальными отклонениями. Тогда августейшая особа надела старое синее пальто, из чего британцы заключили, что Кейт печется о бюджете Соединенного Королевства. Данное обстоятельство не могло их не порадовать.
Дарья Светозарова
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