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| | Барби и Кен показали лучшие позы в сексе для зачатия ребенка

Барби и Кен показали лучшие позы в сексе для зачатия ребенка

Сегодня, 09:26
Представители британского издания The Mirror представили свой уникальный топ, в котором на примере куклы Барби и темнокожего Кена представлены десять лучших позиций в сексе для зачатия ребенка. По этому поводу есть масса распространенных мифов, однако некоторые позы однозначно лидируют в данном зачете.
 

Барби и Кен показали лучшие позы в сексе для зачатия ребенка

 

Журналисты The Mirror отталкивались исключительно от широко известных и доступных научных истин. Наиболее эффективными, по мнению ученых, являются миссионерская и поза собачки. В подборке данных сексуальных позиций есть довольно простая логика. С их помощью можно достигнуть самого глубокого показателя проникновения. Что интересно, для успешного зачатия, несмотря на распространенный миф, женщинам вовсе необязательно испытывать оргазм.

 

Барби и Кен показали лучшие позы в сексе для зачатия ребенка

 
Помимо этого, нет абсолютно никаких научных или хотя бы статистических доказательств факта того, что после секса женщине не следует какое-то время вставать с кровати. Помимо указанных миссионерской и позы собачки, указаны также позы орла, наездницы, лягушки и спящего ангела. Ученые, однако, отмечают, что парам, которые занимаются сексом конкретно для зачатия лучше на подобные эксперименты не идти.

Николай Офицеров
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