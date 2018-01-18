Барби и Кен показали лучшие позы в сексе для зачатия ребенка

Представители британского издания The Mirror представили свой уникальный топ, в котором на примере куклы Барби и темнокожего Кена представлены десять лучших позиций в сексе для зачатия ребенка. По этому поводу есть масса распространенных мифов, однако некоторые позы однозначно лидируют в данном зачете.

Журналисты The Mirror отталкивались исключительно от широко известных и доступных научных истин. Наиболее эффективными, по мнению ученых, являются миссионерская и поза собачки. В подборке данных сексуальных позиций есть довольно простая логика. С их помощью можно достигнуть самого глубокого показателя проникновения. Что интересно, для успешного зачатия, несмотря на распространенный миф, женщинам вовсе необязательно испытывать оргазм.

Помимо этого, нет абсолютно никаких научных или хотя бы статистических доказательств факта того, что после секса женщине не следует какое-то время вставать с кровати. Помимо указанных миссионерской и позы собачки, указаны также позы орла, наездницы, лягушки и спящего ангела. Ученые, однако, отмечают, что парам, которые занимаются сексом конкретно для зачатия лучше на подобные эксперименты не идти.

Николай Офицеров