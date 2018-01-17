Мужчины-модели массово пожаловались на сексуальные домогательства со стороны фотографов

Огромное количество заявлений о сексуальных домогательствах появилось на просторах социальных сетей. Объектами таковых являются мужчины-модели, которые «хищниками» выставляют фотографов, с которыми им приходится работать в профессиональном поле. В общей сложности, были выдвинуты обвинения от 28 манекенщиков.

Как известно, сразу 15 моделей утверждают, что самым главным «хищником» и оплотом харрасмента по отношению к мужчинам является фотограф Брюс Вебер.

Манекенщикик утверждают, что он постоянно заставлял их раздеваться, хотя это не было запланировано в фотосессии. Один из мужчин-моделей Робин Синклер признается, что навсегда запомнил момент, когда Вебер засунул ему пальцы в рот, а после агрессивно ухватился за его пах.

Помимо этого, обвинения предъявлены фотографу Марио Тестино. На него пожаловались 13 моделей. Сами фотографы утверждают, что шокированы данными обвинениями и свою вину категорически отрицают.

Николай Офицеров