Мужчины-модели массово пожаловались на сексуальные домогательства со стороны фотографов

Мужчины-модели массово пожаловались на сексуальные домогательства со стороны фотографовСегодня, 14:09
Фотографа Марио Тестино, известного по совместной работе с принцессой Дианой, обвинили в домогательстве. В приставаниях его обвиняют 13 мужчин.
Карьера Кевина Спейси, по всей видимости, вскоре будет разрушена окончательно. Против оскароносного актера выдвинуты новые обвинения в сексуальных
Актриса Диана Крюгер пожаловалась на массовые домогательства со стороны фотографов. Звезде Голливуда тоже нашлось, что вспомнить на фоне волны скандалов,