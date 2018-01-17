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| | Семья мальчика из рекламы H & M покинула Стокгольм из-за расистского скандала

Семья мальчика из рекламы H & M покинула Стокгольм из-за расистского скандала

Сегодня, 14:05
Родители и пятилетний сын, снявшийся в рекламе одежды компании H & M в срочном порядке уехали из Стокгольма, так как их обвинили в расизме. Информацию об этом распространяют британские СМИ.

Семья мальчика из рекламы H & M покинула Стокгольм из-за расистского скандала

 

Историю журналистам рассказала мать мальчика из рекламы H & M. Ребенок надел толстовку с надписью: «Самая крутая обезьяна в джунглях». На данный факт никто бы не обратил внимание, но в рекламе принял участие темнокожий мальчик. В итоге множество недовольных начали обвинять компанию H & M в расизме. Досталось и семье ребенка, который снимался в рекламе. Родителям и сыну пришлось покинуть Швецию, где они жили, поскольку они всюду слышали неприятные слова в свой адрес. H & M удалила провокационные снимки со всех виртуальных площадок. Представители компании извинились перед людьми за некорректную рекламу.

Семья мальчика из рекламы H & M покинула Стокгольм из-за расистского скандала

 

Шумиха вокруг данного события не утихает. С критикой выступили знаменитые темнокожие спортсмены. По словам атлетов, никто не имеет права унижать других людей подобными публикациями. Мать малыша из рекламы H & M не видит ничего оскорбительного в подобной рекламе.
Домбровский Сергей
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