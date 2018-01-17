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| | Повар из мемов открывает ресторан в Нью - Йорке

Повар из мемов открывает ресторан в Нью - Йорке

Сегодня, 13:24
Нусрет Гёкче прославился на весь мир своим весьма экстравагантным способом наносить на мясные блюда разнообразные приправы, который сразу же стал мемов в интернете, собирается открыть в Нью-Йорке свой собственный ресторан.

Повар из мемов открывает ресторан в Нью - Йорке

 

В социальных сетях ему присвоили специальный хештег saltbae, который он намерен использовать в качестве названия для своего заведения, специализирующегося на приготовлении стейков. В ресторане одновременно смогут обслуживать до 230 клиентов, однако, 80 из них будут располагаться на открытой площадке, а стальные 150 будут находиться непосредственно внутри заведения. Вывеска ресторана будет представлять собой самого повара в позе, которая прославила его на весь мир.

Стоит отметить, что его официальный аккаунт в сети микроблогов Twitter собрал уже порядка 280 тысяч поклонников, подписавшихся на его обновления, а сам он стал знаменит ещё в начале прошлого года, когда его короткие видео стали распространять в социальных сетях.
Александр Вест
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