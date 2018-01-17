До пяти запусков ракет «Протон» планируется в 2018 году

Алексей Варочко, возглавляющий акционерное общество Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, занимающегося производством ракет, заявил о том, что до конца текущего года будет осуществлён запуск 4-5 ракет-носителей типа «Протон».

Александр Вест

Министерство обороны РФ весьма заинтересовано в выводе спутника под названием «Благовест» на орбиту Земли, где он будет выполнять различные задачи по обеспечению коммуникационных потребностей ведомства. Кроме того, в летний период планируется также вывести на околоземную орбиту спутник MEV-1, а также спутник Eutelsat 5 West B. Алексей Варочко также добавил, что не исключена возможность, по которой до конца нынешнего года на орбиту также будет выведен ещё один дополнительный спутник по поручению министерство обороны РФ.Заметим, кроме вышеперечисленных задач, осенью также будет запущена ракета-носитель, которая доставит на орбиту аппарат под названием «Электро-Л», задачей которого станет сбор метеорологических сведений.