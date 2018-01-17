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| | Жители Мэна скинулись пони на новый пенис

Жители Мэна скинулись пони на новый пенис

Сегодня, 11:22
Весьма трогательная и в тоже время забавная ситуация произошла в штате Мэн, где местные жители сумели помочь маленькому пони сохранить свой пенис, пожертвовав достаточное количество денег.

Жители Мэна скинулись пони на новый пенис

 

Ветеринары обнаружили у пони по имени Ричард опухоль, удаление которой стоило бы его владельцу значительных средств. Злокачественное образование медицинские специалисты обнаружили у него в районе пениса, в связи с чем животному требовалась срочная операция. Оперативное вмешательство специалисты оценили в 3 тысячи долларов, однако, таких средств у владельца Ричарда попросту не было.

 

Узнав о столь тяжёлой ситуации, жители штата решили пожертвовать нужную сумму, чтобы подарить шанс на счастливую жизнь для умилительного любимца публики. В результате из необходимых 3 тысяч долларов удалось собрать даже больше, так как доброжелательные жители Мэна пожертвовали целых 4 тысячи, что помогло сохранить животному его «Маленького Ричарда».
Александр Вест
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