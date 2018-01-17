Американец из мести отослал начальнику бывшей подруги ее интимными фото

Довольно неочевидным образом решил отомстить уязвленный молодой человек в штате Флорида, США. Молодого человека бросила девушка, потому он решил попросту завалить ее интимными фотографиями ее начальство и близких подруг.

В издании говорится о том, что таким образом мужчина был уверен, что нанесет удар женщине, которая бросила его. Молодые люди некогда познакомились на просторах социальных сетей и вскоре после этого решили начать романтические отношения. Во время одной из таких встреч мужчина решил после полового акта запечатлеть подругу обнаженной.

Снимки он делал также и во время занятий сексом. После этого он начал угрожать, что покажет фотографии окружающим, если девушка решиться завести роман на стороне. Все же в декабре прошлого года девушка решила порвать с Гарибальди и спустя какое-то время в ее адрес начали сыпаться регулярные угрозы.

Мужчина в результате отправил интимные кадры и выложил интимные ролик прямо на страничку детского сада, где работает женщина. Помимо этого, снимки получила одна из бывших подруг экс-девушки Гарибальди. На данный момент злоумышленник задержан. Пока не уточняется, какой срок ему грозит.

Николай Офицеров