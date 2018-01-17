Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Американец из мести отослал начальнику бывшей подруги ее интимными фото

Американец из мести отослал начальнику бывшей подруги ее интимными фото

Сегодня, 11:33
Довольно неочевидным образом решил отомстить уязвленный молодой человек в штате Флорида, США. Молодого человека бросила девушка, потому он решил попросту завалить ее интимными фотографиями ее начальство и близких подруг. 
 

Американец из мести отослал начальнику бывшей подруги ее интимными фото

 

В издании говорится о том, что таким образом мужчина был уверен, что нанесет удар женщине, которая бросила его. Молодые люди некогда познакомились на просторах социальных сетей и вскоре после этого решили начать романтические отношения. Во время одной из таких встреч мужчина решил после полового акта запечатлеть подругу обнаженной.
 
Снимки он делал также и во время занятий сексом. После этого он начал угрожать, что покажет фотографии окружающим, если девушка решиться завести роман на стороне. Все же в декабре прошлого года девушка решила порвать с Гарибальди и спустя какое-то время в ее адрес начали сыпаться регулярные угрозы.
 
Мужчина в результате отправил интимные кадры и выложил интимные ролик прямо на страничку детского сада, где работает женщина. Помимо этого, снимки получила одна из бывших подруг экс-девушки Гарибальди. На данный момент злоумышленник задержан. Пока не уточняется, какой срок ему грозит.

Николай Офицеров
Новости по теме
Под Волгоградом мужчина шантажировал школьницу её интимными снимками
Под Волгоградом мужчина шантажировал школьницу её интимными снимками

В августе текущего года в отделении милиции Октябрьского района Волгоградской области, поступило заявление от местной жительницы, которая просила решить вопрос

В Ростове девушка обвинила экс-бойфренда в изнасиловании ради мести
В Ростове девушка обвинила экс-бойфренда в изнасиловании ради мести

В Ростове-на-Дону местная жительница написала заявление на своего бывшего молодого человека, в котором обвинила парня в изнасиловании. Как выяснилось, таким

В Красноярске мужчина зарезал любовника бывшей подруги
В Красноярске мужчина зарезал любовника бывшей подруги

В ночь на 26 августа в Центральном районе Красноярска совершено убийство. 29-летний молодой человек зарезал 46-летнего любовника своей бывшей пассии на почве

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости