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| | В Нью-Йорке стали проводить занятия «голой» йогой

В Нью-Йорке стали проводить занятия «голой» йогой

Вчера, 18:46
Йога очень популярна среди жителей крупных городов. Необычные занятия организовала американская компания Naked in Motion в Нью-Йорке. За 15 – 25 долларов можно тренироваться в стиле ню.

В Нью-Йорке стали проводить занятия «голой» йогой

 

Naked in Motion предложила жителям Нью-Йорка заняться необычной йогой. На тренировках при себе нужно иметь полотенце или коврик, в требование также входит отсутствие стеснительности и желание улучшать себя. Все остальное, по задумке компании, следует отбросить, в том числе и одежду. Исключение делают только для женщин и транссексуалов, которые могут быть в трусиках. Занятие «голой» йогой стоит от 15 до 25 долларов. Некоторые клиенты компании отмечают, что обратили внимание на индийскую практику только благодаря ее необычному стилю.

СМИ отмечают, что голая йога имеет достаточно большой спрос среди жителей американского мегаполиса. В группах занимаются по 15 – 30 человек.
Виктория Озерова
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