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| | В Латвии обращение Путина заняло первое место в рейтинге ТВ-поздравлений

В Латвии обращение Путина заняло первое место в рейтинге ТВ-поздравлений

Вчера, 18:08
В новогоднюю ночь глава России Владимир Путин традиционно обратился к гражданам страны. Президент пожелал людям успехов, счастья, всего наилучшего. В итоге слова Путина стали самыми популярными в рейтинге телевизионных поздравлений в Латвии.

В Латвии обращение Путина заняло первое место в рейтинге ТВ-поздравлений

 

Исследование провели эксперты организации TNS-Kantar. Исходя из полученных данных, обращение Путина посмотрели 14% населения Латвии. Поздравление президента прибалтийской страны не пользовалось таким успехом у людей. Выступление Раймонда Вейониса смотрели в полтора раза реже, нежели обращение его российского коллеги. Градоначальник Риги Нила Ушакова заняла пятую позицию в рейтинге. Ее опередила премьер-министр государства Мариса Кучинкиса.

В Латвии проживает порядка 2 млн человек. Около 40% республики являются русскоязычным населением. Несмотря на политику Риги, которая выставляет Москву агрессором в глазах людей, граждане Латвии внимательно следят за высказываниями главы РФ Владимира Путина.
Домбровский Сергей
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