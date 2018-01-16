В Японии после продажи ядовитой печени рыбы фугу объявили тревогу

Тревога была объявлена в японской префектуре Айти после того, как в одном из местных супермаркетов в продаже появилась печень ядовитой рыбы фугу. Объявление об опасности прошло на местной радиостанции.

Во-первых, розничные продажи этой рыбы строго запрещены законом в стране. Так как деликатес является смертельно ядовитым, потому его можно готовить только лишь мастерам-кулинарам, у которых есть соответствующая лицензия. Во-вторых, самой ядовитой частью фугу является ее печень, орган сразу же отправляют на утилизацию.

В общей сложности, было продано пять порций данного продукта. О том, что опасный продукт поступил на прилавки сообщил один из обеспокоенных покупателей. В результате четыре упаковки вернули в магазин. Покупатель пятой порции заявил, что уже употребил печень в пищу, но до сих пор не умер и чувствует себя хорошо.

Супермаркет принес свои извинения за поступление продукта в продажу. Менеджеры уточняют, что печень была изъята у одной из разновидностей фугу, которая ядовитой не считается. Закон, однако, запрещает продажу абсолютно всех сортов рыбы, потому в отношении супермаркета начато уголовное разбирательство.

Николай Офицеров