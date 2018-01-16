Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Мнения

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Какие изменения ожидают нашу планету?

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | В Японии после продажи ядовитой печени рыбы фугу объявили тревогу

В Японии после продажи ядовитой печени рыбы фугу объявили тревогу

Вчера, 17:30
Тревога была объявлена в японской префектуре Айти после того, как в одном из местных супермаркетов в продаже появилась печень ядовитой рыбы фугу. Объявление об опасности прошло на местной радиостанции.
 

В Японии после продажи ядовитой печени рыбы фугу объявили тревогу

 

Во-первых, розничные продажи этой рыбы строго запрещены законом в стране. Так как деликатес является смертельно ядовитым, потому его можно готовить только лишь мастерам-кулинарам, у которых есть соответствующая лицензия. Во-вторых, самой ядовитой частью фугу является ее печень, орган сразу же отправляют на утилизацию.
 
В общей сложности, было продано пять порций данного продукта. О том, что опасный продукт поступил на прилавки сообщил один из обеспокоенных покупателей. В результате четыре упаковки вернули в магазин. Покупатель пятой порции заявил, что уже употребил печень в пищу, но до сих пор не умер и чувствует себя хорошо.
 
Супермаркет принес свои извинения за поступление продукта в продажу. Менеджеры уточняют, что печень была изъята у одной из разновидностей фугу, которая ядовитой не считается. Закон, однако, запрещает продажу абсолютно всех сортов рыбы, потому в отношении супермаркета начато уголовное разбирательство.

Николай Офицеров
Новости по теме
Гены, кодирующие рост новых зубов у человека, найдены у рыбы Фугу - Ученые
Гены, кодирующие рост новых зубов у человека, найдены у рыбы Фугу - Ученые

Японские ученые из Университета Окаямы обнаружили у рыбы Фугу гены, кодирующие рост новых зубов у человека. По словам специалистов, процесс формирования зуба с

Матвиенко проверила ядовитую рыбу фугу на сотрудниках ФСО
Матвиенко проверила ядовитую рыбу фугу на сотрудниках ФСО

Глава Совфеда России Валентина Матвиенко, которая в настоящий момент находится с официальным визитом в Японии, призналась в любви к национальной кухне этой

В Бразилии после блюда из рыбы фугу семья из 11 человек оказалась парализованной
В Бразилии после блюда из рыбы фугу семья из 11 человек оказалась парализованной

Зарубежные СМИ сообщают, что в Бразилии семья из 11 человек оказалась полностью парализованной после того, как поужинала блюдом, приготовленным из ядовитой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости