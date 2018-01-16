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| | Итальянский бренд Fendi придумал зонты без ручек

Итальянский бренд Fendi придумал зонты без ручек

Сегодня, 14:06
Итальянский модный дом Fendi представил уникальный головной убор в виде зонта, цель которого – сделать нахождение человека под дождем более комфортным. Теперь каждый, кто купит себе подобный экстравагантный аксессуар, может забыть о неудобных ручках более привычных зонтов.
 

Итальянский бренд Fendi придумал зонты без ручек

 

Представлены зонты без ручек были в рамках Недели моды в Милане 15 января. На голову они крепятся с помощью удобных резинок. Стоимость аксессуара пока держится в тайне. Известно также и то, что модель планируется выпустить сразу в нескольких цветах.
 
В октябре прошлого года сообщалось, что Fendi представила новую уникальную модель кроссовок, которые выполнены в крайне модной в этом сезоне стилистике «уродливые» (ugly). Версия с оливковым верхом и белой подошвой обойдется желающим в 700 долларов. За оранжевую подошву и черный верх придется выложить уже 750 у.е.
 
Fendi – известнейший итальянский дом моды, который специализируется на выпуске одежды, а также изделий из меха и кожи. Основана компания была в Риме в первой половине прошлого века. На данный момент входит в состав холдинга LVMH.

Николай Офицеров
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