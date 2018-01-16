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| | В Дании тысячу подростков обвинили в распространении детской порнографии

В Дании тысячу подростков обвинили в распространении детской порнографии

Сегодня, 13:41
В Дании тысяча подростков передавала интимные фотографии в Facebook. В результате полиция обвинила этих людей в распространении порнографии, им грозит тюремное заключение сроком до двух лет. Сведения о данном инциденте сообщают западные СМИ.

В Дании тысячу подростков обвинили в распространении детской порнографии

 

По словам правоохранителей, сначала откровенные снимки 15-летних учеников появились в Facebook Messenger, а затем распространились по всей социальной сети. Полицейские насчитали тысячу человек, причастных к передаче интимных фотографий. Правоохранители назвали данную акцию распространением порнографии и намерены содействовать тому, чтобы виновных привлекли к ответственности. В Дании серьезно относятся к подобным инцидентам.

В Копенгагене в прошлом году ввели новые законы, ужесточающие меры воздействия на людей, пересылающих откровенные фотографии в социальных сетях. Представители власти в Дании намерены искоренить распространение детской порнографии. По действующим законам, тысячу подростков могут посадить за решетку на два года. Расследование этого дела продолжается.
Домбровский Сергей
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