Британке выписали штраф из-за двух лишних секунд на парковке

Неудачливая британка по имени Эми Бендолл получила штрафную квитанцию за превышение парковочного времени на 2 секунды. Сумма штрафа составила 100 фунтов стерлингов.

Александр Вест

По словам Эми, она как всегда покинула фитнес-клуб после очередной тренировки, оплатила парковочное место, на котором её автомобиль пробыл пять часов, а после этого направилась к себе домой. Спустя четыре дня на адрес девушки поступила штрафная квитанция с фотографией, на которой было зафиксировано, что её транспортное средство провело две лишние секунды на парковочном месте, за что ей следовало оплатить весьма круглую сумму.Несмотря на возможность понизить сумму штрафа на 40 процентов в случае его скорого погашения, девушка предприняла попытку оспорить данное решение, в чём ей удалось преуспеть. В свою защиту девушка заявляла, что покидая парковку, она задержалась из-за образовавшейся очереди, в чём нет её вины. В Сети пользователи восхитились упорством девушки, которая не побоялась пойти против государственной системы.