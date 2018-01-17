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| | Британке выписали штраф из-за двух лишних секунд на парковке

Британке выписали штраф из-за двух лишних секунд на парковке

Сегодня, 00:30
Неудачливая британка по имени Эми Бендолл получила штрафную квитанцию за превышение парковочного времени на 2 секунды. Сумма штрафа составила 100 фунтов стерлингов.

Британке выписали штраф из-за двух лишних секунд на парковке

 

По словам Эми, она как всегда покинула фитнес-клуб после очередной тренировки, оплатила парковочное место, на котором её автомобиль пробыл пять часов, а после этого направилась к себе домой. Спустя четыре дня на адрес девушки поступила штрафная квитанция с фотографией, на которой было зафиксировано, что её транспортное средство провело две лишние секунды на парковочном месте, за что ей следовало оплатить весьма круглую сумму.

Несмотря на возможность понизить сумму штрафа на 40 процентов в случае его скорого погашения, девушка предприняла попытку оспорить данное решение, в чём ей удалось преуспеть. В свою защиту девушка заявляла, что покидая парковку, она задержалась из-за образовавшейся очереди, в чём нет её вины. В Сети пользователи восхитились упорством девушки, которая не побоялась пойти против государственной системы.
Александр Вест
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