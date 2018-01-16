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| | Британец травмировал горло, пытаясь не чихнуть

Британец травмировал горло, пытаясь не чихнуть

Вчера, 23:30
Британские медики проинформировали о курьезном инциденте. Один из жителей Великобритании порвал глотку при попытке сдержать чих.

Британец травмировал горло, пытаясь не чихнуть

 

34-летний британец обратился в больницу с жалобами на сильные боли в горле и почти полную потерю голоса. Врачи заметили, что при надавливании на шею слышно характерное потрескивание. При обследовании медики выяснили, что в клетчатке средостения скопилось много воздуха, что привело к разрыву пищевода. Врачи определили, что резкое поступление воздуха произошло при старании удержать чих. Мужчине пришлось наблюдаться в медицинском учреждении два месяца. Целых семь дней пациент питался только мягкой пищей через трубочку и почти не говорил.

Медики предупреждают, что попытки сдержать чих, зажимая нос и рот, могут привести к серьезным травмам, а в некоторых случаях даже к смерти из-за заболеваний головного мозга.
Виктория Озерова
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