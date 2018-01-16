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| | Япония разработала план эвакуации граждан из Южной Кореи

Япония разработала план эвакуации граждан из Южной Кореи

Сегодня, 11:42
В Токио создали план эвакуации граждан Японии и США из Южной Кореи на случай, если КНДР начнет военную операцию. Специалисты из страны Восходящего Солнца посетили Корейский полуостров, ради осуществления проекта.

Япония разработала план эвакуации граждан из Южной Кореи

 

Согласно этому плану, людей эвакуируют на японский остров Цусима, минуя Сеул, а затем переправят на Кюсю. В Южной Корее помнят Вторую мировую войну, поэтому не позволяют приближаться японским кораблям близко к своим берегам, надеясь на американцев. Военные оценивают, сколько человек можно разместить на территории японских островов в случае, когда ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Токио решили купить у США противоракетные комплексы. К 2023 году у Японии появятся американские системы ПРО Aegis Ashore. Цена одного комплекса составляет 888 млн долларов. В стране Восходящего Солнца вооружаются, так как опасаются атаки со стороны Северной Кореи.
Домбровский Сергей
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