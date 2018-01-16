Япония разработала план эвакуации граждан из Южной Кореи

Согласно этому плану, людей эвакуируют на японский остров Цусима, минуя Сеул, а затем переправят на Кюсю. В Южной Корее помнят Вторую мировую войну, поэтому не позволяют приближаться японским кораблям близко к своим берегам, надеясь на американцев. Военные оценивают, сколько человек можно разместить на территории японских островов в случае, когда ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля.
Ранее СМИ сообщали о том, что в Токио решили купить у США противоракетные комплексы. К 2023 году у Японии появятся американские системы ПРО Aegis Ashore. Цена одного комплекса составляет 888 млн долларов. В стране Восходящего Солнца вооружаются, так как опасаются атаки со стороны Северной Кореи.