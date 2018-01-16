У грузинского президента Маргелашвили родился второй мальчик

Грузинский глава Георгий Маргелашвили в очередной раз примерил на себя роль отца. На этот раз у него родился мальчик Тома, который стал третьим ребенком грузинского лидера, и вторым в нынешнем браке.

Для лидера Грузии понедельник 15 января выдался тяжелым и очень хорошим днем. На свет появился второй сын в нынешнем браке – Тома. Жена смогла родить в одной из больниц Тбилиси. Процесс рождения прошел удачно, и мама и сын чувствуют сейчас себя хорошо.Новорожденного мальчика президент и его жена художница и актриса Маки Чичуя назвали Тома. После рождения его вес составил 2,95 килограмма.Для Георгия Маргелашвили нынешний брак уже не первый. В предыдущем у него была рождена девочка Анна. Так что Тома стал третьим по очереди ребенком президента. Ранее в союзе с Маки у него был рожден еще один сын Теймураз.