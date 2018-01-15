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| | Рыбак нечаянно утопил смартфон и выловил его через пару дней

Рыбак нечаянно утопил смартфон и выловил его через пару дней

Вчера, 22:34
Рыболов из Австралии нечаянно уронил в море во время рыбалки свой смартфон, но через пару дней случайно выловил его обратно. Фото «спасенного» гаджета мужчина опубликовал в социальной сети.

Рыбак нечаянно утопил смартфон и выловил его через пару дней

 

СМИ сообщают о случае, произошедшем с рыболовом из Австралии: во время рыбалки с другом на лодке, его телефон случайно в воду. Мужчина уже и не надеялся получить смартфон обратно, ведь для этого пришлось бы, как минимум, вызывать водолазов, чтобы исследовать дно. Однако, спустя пару дней после потери, во время рыбалки на том же месте, рыбак подцепил крючком удочки некий предмет, оказавшийся тем самым прежде утерянным смартфоном.

Особенно был дорог гаджет его владельцу из-за карты памяти, на которой хранились многие важные фотоснимки. После пары дней под водой смартфон, как и ожидалось, больше не работает, но карта памяти смогла уцелеть и из нее еще можно извлечь необходимые файлы.

 

Фотографию выловленного телефона его владелец опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей.
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