80-летняя жительница Британии стала балериной

Жительница Великобритании Барбара Питерс смогла в 80 лет сдать 55-минутный экзаменационный танец в танцевальной школе. Теперь она будет самой пожилой балериной в Соединенном Королевстве.

Daily Mail сообщает про Бабрбару Питерс, которая в течение 55 минут танцевала разные виды балетного танца с целью пройти экзамен в танцевальной школе. На данный момент 80-летняя женщина является наиболее пожилой балериной Британии.Питерс живет в городе Гастингс недалеко от морского побережья. Местная газета сообщила о том, что женщина, благодаря своему достижению, попала в разнообразные книги рекордов.Балерина рассказывает, что танцы позволяют ей держать себя в форме, а танцевать она мечтала с двух лет. Вся жизнь Питерс посвящена балету, даже не смотря на то, что ей не удалось получить гранта на обучение, и она зарабатывала на него работой кондуктора в автобусе.На занятие в 2015 году балетом вновь женщину вдохновил тот факт, что ее дочь открыла танцевальные курсы.