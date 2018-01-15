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| | 80-летняя жительница Британии стала балериной

80-летняя жительница Британии стала балериной

Вчера, 22:15
Жительница Великобритании Барбара Питерс смогла в 80 лет сдать 55-минутный экзаменационный танец в танцевальной школе. Теперь она будет самой пожилой балериной в Соединенном Королевстве.

80-летняя жительница Британии стала балериной

 

Daily Mail сообщает про Бабрбару Питерс, которая в течение 55 минут танцевала разные виды балетного танца с целью пройти экзамен в танцевальной школе. На данный момент 80-летняя женщина является наиболее пожилой балериной Британии.

Питерс живет в городе Гастингс недалеко от морского побережья. Местная газета сообщила о том, что женщина, благодаря своему достижению, попала в разнообразные книги рекордов.

Балерина рассказывает, что танцы позволяют ей держать себя в форме, а танцевать она мечтала с двух лет. Вся жизнь Питерс посвящена балету, даже не смотря на то, что ей не удалось получить гранта на обучение, и она зарабатывала на него работой кондуктора в автобусе.

На занятие в 2015 году балетом вновь женщину вдохновил тот факт, что ее дочь открыла танцевальные курсы.
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